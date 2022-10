Governo: Gelmini, passaggio di consegne ordinato, legge a autonomia e montagna pronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il presidente Draghi ha chiesto a tutti i ministri un passaggio di consegne ordinato, insieme a un dettagliato dossier sul lavoro svolto, sui provvedimenti completati e su quelli ancora aperti. Dobbiamo mettere il nuovo governo nelle condizioni di poter operare da subito, avendo un quadro chiaro dell’iter delle singole proposte". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e parlamentare di Azione, a "Tg1 Mattina". "Per quanto riguarda il Dipartimento per gli Affari regionali, per esempio, la proposta di legge quadro sull’autonomia è pronta ed è depositata agli atti - ha spiegato -. C’è una proposta di legge sulla montagna che era all’esame del Parlamento, e c’è la riforma di Roma Capitale. Su questi provvedimenti il mio compito è stato quello di costruire un dossier puntuale per consentire al nuovo Ministro di non dover ricominciare dal via, ma portare avanti queste proposte, senza perdere tempo”, ha concluso Gelmini.(Rin)