Sanità: ospedale Bambino Gesù, studio conferma che anche malati rari possono donare organi (2)

Secondo la definizione europea, una malattia è rara quando ha una prevalenza inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone. La prevalenza complessiva delle malattie rare con interessamento neurologico nella popolazione è superiore all'1 per cento, una frequenza simile a quella osservata tra i potenziali donatori di organi, secondo l'esperienza del Centro Nazionale Trapianti. Ad oggi però non esistono linee-guida che suggeriscano ai clinici come procedere: le decisioni operative sono prese empiricamente, caso per caso, sulla base dell'esperienza e della competenza dei medici. Per questo motivo, il Consiglio Superiore di Sanità ha istituito nel 2019 un gruppo di lavoro per valutare i "pazienti con malattia rara come potenziali donatori di organi", con l'obiettivo di elaborare raccomandazioni per la gestione dei casi di trapianto in cui i donatori sono affetti da una di queste malattie. Ogni organo disponibile è infatti prezioso per chi è in attesa di trapianto, ma la valutazione del singolo organo deve garantire al ricevente un reale beneficio. Sebbene infatti non esistano trapianti d'organo a "rischio zero", perché il percorso di ricerca e identificazione del potenziale donatore avviene sempre in condizioni di emergenza, il processo di valutazione dell'organo è volto a minimizzare il rischio di trasmettere una malattia al ricevente del trapianto.