Sanità: ospedale Bambino Gesù, studio conferma che anche malati rari possono donare organi (3)

- Se sia più accettabile il rischio di rimanere in lista d'attesa a tempo indeterminato o quello di ricevere un organo potenzialmente in grado di trasmettere una particolare malattia o comunque considerato non ottimale è una valutazione finale mai semplice. Lo studio in oggetto, e il relativo allegato tecnico, rappresentano uno strumento operativo a disposizione dei clinici, e offrono per la prima volta, per ciascuna malattia rara considerata, un'indicazione dell'idoneità alla donazione e dettagli sull'organo trapiantabile, con il relativo livello di rischio. Lo studio pubblicato sulla rivista Clinical Transpiantation ha coinvolto un gruppo di lavoro composto da esperti di genetica medica, medicina interna, malattie metaboliche, fisiopatologia, endocrinologia, neurofisiopatologia e altri ambiti clinici. Hanno collaborato il Centro Nazionale Trapianti, il Consiglio Superiore di Sanità e numerosi centri trapiantologic0i: l'Ospedale Giustinianeo e l'Università degli Studi di Padova, l'Ospedale R. Binaghi e l'Università di Cagliari, l'Ospedale di Bergamo – Papa Giovanni XXIII, l'Ismett di Palermo e Fondazione Ri.med, la Città della Salute e della Scienza di Torino. Coordinatore del gruppo di lavoro il prof. Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'Ospedale della Santa Sede. (segue) (Com)