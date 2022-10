Sanità: ospedale Bambino Gesù, studio conferma che anche malati rari possono donare organi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti hanno analizzato le malattie neurologiche rare più frequenti, procedendo a una rassegna della letteratura disponibile, case report, esperienza personale e professionale specifica durante diversi incontri virtuali e in presenza. Dal database di Orphanet, il network internazionale di riferimento per le malattie rare, sono state selezionate 493 patologie. Si tratta di un numero pari a circa il 10 per cento di tutte le malattie rare (oltre 7.000), che comprende però oltre il 95 per cento dei pazienti con le malattie neurologiche rare a rischio di morte. Per ciascuna condizione il gruppo di lavoro ha definito l'idoneità o non idoneità alla donazione e, in caso di idoneità, gli organi potenzialmente trapiantabili. Un primo gruppo di circa 150 patologie era già stato valutato precedentemente in second opinion da un gruppo di esperti per conto del Centro Nazionale Trapianti e il parere è stato integrato nel documento finale. Le restanti 342 malattie rare sono state esaminate valutandone l'idoneità alla donazione d'organo, con giudizio pienamente positivo (standard) nell'85 per cento dei casi e parzialmente positivo (non standard) in un altro 5 per cento di casi. Per ogni malattia per la quale è stata riconosciuta l'idoneità alla donazione (standard o non standard), è stata anche valutata l'idoneità al trapianto del singolo organo. (segue) (Com)