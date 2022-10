© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale destagionalizzata è aumentata dell'2,3 per cento in Italia ad agosto. Lo si apprende dalle stime di Eurostat. A luglio, la produzione industriale era aumentata dello 0,5 per cento. Se paragonata ad agosto dello scorso anno, la produzione industriale è aumentata del 2,9 per cento, dopo il calo mostrato a luglio (-1,3 per cento). (Beb)