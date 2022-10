Calcio: 582 milioni per lo stadio dell'As Roma, ritorno di 4 miliardi per la città in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'area da 160 mila metri quadrati, un investimento da 582 milioni di euro e 90 anni di concessione: emergono nuovi dettagli sullo stadio dell'As Roma a Pietralata. L'opera dovrebbe essere inaugurata per il 2027, in occasione del centenario del club giallorosso, e si stima produrrà un beneficio di 4 miliardi in 10 anni in termini di impatto economico sulla città. In tutto ammontano a poco meno di 90 milioni di euro gli oneri che la società dei Friedkin sborserà in favore delle casse pubbliche, si sommano ai costi degli interventi, non ancora quantificati, per le opere di urbanizzazione. (segue) (Rer)