Calcio: 582 milioni per lo stadio dell'As Roma, ritorno di 4 miliardi per la città in 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'impianto in se, questo ingloberà anche le aree commerciali: pochi punti e principalmente a tema. I due poli attrattivi principali saranno il Museo dell'As Roma, un Fan Store ma soprattutto un Bar Sport che trasmetterà i match di calcio, nazionali e internazionali, tutti i giorni dell'anno. Un Bar del Tifoso sarà invece aperto durante le partite speciali e chioschi food and beverage, lungo gli spalti dello stadio, saranno punti di ristoro e aggregazione durante gli eventi sportivi. Il tutto in uno spazio da 11.300 metri quadrati interni all'impianto. Spazio anche per un'area benessere, con centro fitness, centro medico e centro e-sport, aperti sette giorni su sette, a cui si aggiunge un asilo aperto durante la settimana al pubblico tutto e durante le gare destinato all'intrattenimento dei bambini mentre i genitori guardano le partite. (segue) (Rer)