Calcio: 582 milioni per lo stadio dell'As Roma, ritorno di 4 miliardi per la città in 10 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I benefici economici stimati per la città, secondo lo studio di fattibilità elaborato dal club giallorosso, ammontano a 4 miliardi in 10 anni: il 43 per cento proveniente dalle entrate fiscali, il 41 per cento dallo sviluppo di nuove imprese nell'area, il 10 per cento dalla rivalutazione del mercato immobiliare e il 6 per cento da un aumento della forza lavoro. Su quest'ultimo fronte si stimano 2.500 nuovi posti di lavoro in dieci anni per 250 milioni netti di salari, nonché un incremento del volume d'affari di tutte le imprese del quadrante. (Rer)