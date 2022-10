Germania: i Verdi vogliono impostare un nuovo corso al congresso di Bonn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi intendono impostare un “nuovo corso” al congresso che terranno a Bonn dal 14 al 16 ottobre. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, aggiungendo che i delegati voteranno tra l'altro sullo spegnimento delle tre centrali nucleari ancora attive in Germania entro il 31 dicembre prossimo. In tal modo, verrebbe respinto il piano del ministro dell'Economia e della Protezione del clima, il verde Robert Habeck, per far fronte alla crisi dell'energia. Habeck intende, infatti, mantenere operativi in riserva di emergenza fino ad aprile del 2023 due dei reattori ancora funzionanti, Isar 2 e Neckarwestheim. L'impianto di Emsland verrebbe invece spento entro la fine di quest'anno, come previsto dal processo di graduale denuclearizzazione della Germania avviato dal governo dell'allora cancelliera Angela Merkel nel 2011. Al congresso, i Verdi si esprimeranno poi sull'introduzione in Germania del voto per tutti gli stranieri che risiedono nel Paese da almeno cinque anni. Per far fronte alla crisi dell'energia, verrà votato il ricorso alla circolazione dei veicoli a targhe alterne ogni 14 giorni. I delegati si esprimeranno anche sull'elettricità gratuita per i titolari di sussidi. A pagare per l'energia elettrica, dovrebbe essere lo Stato. Un'altra mozione chiede la revoca del mandato parlamentare per i ministri del partito ecologista. Verranno infine votati l'uscita della formazione da Facebook, perché “raccoglie dati e li utilizza a propri scopi, e la riduzione dell'Iva per i prodotti vegani, dal 19 al 7 per cento.(Geb)