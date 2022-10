Kazakhstan-India: sottosegretaria Esteri Lekhi ad Astana per conferenza Cica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria agli Esteri e alla Cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, è arrivata oggi in Kazakhstan, ad Astana, per partecipare al sesto vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica) come inviata speciale del primo ministro, Narendra Modi. Lo riferisce lei stessa su Twitter. La sua visita, che si concluderà domani, prevede anche colloqui bilaterali a margine. Lekhi è giunta dalla Georgia, prima tappa di un viaggio ufficiale iniziato il 10 ottobre. A Tbilisi, ha incontrato il ministro degli Esteri georgiano, Ilia Darchiashvili, con cui ha esaminato lo stato delle relazioni bilaterali, che quest’anno compiono 30 anni. “Entrambe le parti si sono impegnate a stringere ulteriormente i legami, specialmente nei campi della cultura, dell’istruzione, del commercio e del turismo. Abbiamo anche discusso di questioni riguardanti gli studenti indiani e gli agricoltori”, ha sintetizzato Lekkhi. (segue) (Inn)