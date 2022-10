Iraq: ministro Esteri, delegazione sarà inviata in Iran dopo attacchi pasdaran in Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione irachena sarà inviata in Iran per discutere dei recenti attacchi compiuti dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran (Irgc), i cosiddetti pasdaran, nella regione del Kurdistan iracheno contro i partiti curdi “di opposizione” e che hanno causato almeno 18 morti e 60 feriti. È quanto emerso in occasione di un incontro tra il ministro degli Affari esteri iracheno, Fouad Hussein, e la Commissione per le relazioni estere, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. “L’Iraq ha presentato una nota di protesta alle Nazioni Unite e le ha chiesto di porre fine alle violazioni turche e iraniane”, ha spiegato il ministro, invitando la comunità internazionale ad adottare “misure concrete” per porre fine alle aggressioni sul suolo iracheno. (Res)