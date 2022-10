Spagna: la parata di oggi per la Festa nazionale riacquista le dimensioni pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del ministero della Difesa consultate dal quotidiano "El Pais" hanno indicato che il costo per organizzare la parata sia di circa 800 mila euro. Il re e la regina di Spagna saranno presenti nella tribuna presidenziale, insieme alla delegazione del governo e ai principali leader dei partiti. La parata non dovrebbe includere alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma nella tribuna degli addetti militari stranieri sarà presente il rappresentante di Kiev e non di Mosca, Adrian Kuzmin, il cui accreditamento diplomatico è stato ritirato dal ministero degli Esteri lo scorso aprile. (Spm)