Ucraina: Cuperlo (Pd), una farsa piantare bandierine sulle piazze della pace

- "Nelle piazze ci siamo stati, ricordo che a protestare contro l'invasione dell'Ucraina davanti all'ambasciata russa siamo andati poche ore dopo quell'azione sciagurata, era il 25 febbraio". Lo dice l’esponente del Pd, Gianni Cuperlo, in un’intervista a “Repubblica” in riferimento alla manifestazione di domani per la pace. Conte è stato il primo a invocare la piazza per il cessate il fuoco: "Per carità, evitiamo di ridurre una tragedia a farsa. Qua non si tratta di contendersi la paternità di una piazza, anche solo pensarlo è misura di una miseria dello spirito, più che politica. Viviamo la stagione più angosciante degli ultimi decenni, proviamo tutti a metterci all'altezza del dramma che si consuma sotto ai nostri occhi. Niente etichette. Nessun calcolo di bottega. La pace è il valore costitutivo dell'Europa rinata nella seconda metà del '900. Follia dimenticarlo". Alla domanda se il Pd voterà un possibile nuovo invio di armi, Cuperlo risponde: "Lei usa giustamente il condizionale. Serietà vuole che io faccia lo stesso. Se accadrà sarà giusto valutare la richiesta. Non ero in Parlamento, ma l'invio di armi deciso dal governo Draghi lo avrei votato. Chiarito questo, credo abbia ragione chi dice che è nostro diritto accompagnare quella scelta con la chiarezza sulla strategia che si intende seguire. Difendere l'Ucraina è un dovere. Pensare che le armi servano a rovesciare il regime di Mosca è fuori dalla realtà". Una linea, quella sulla guerra, che per Cuperlo non dovrà cambiare con il nuovo segretario del Pd.(Rin)