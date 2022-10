Francia: governatore Banca nazionale, istituti centrali coordino politiche monetarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha lanciato un appello alle banche centrali affinché coordinino le loro politiche monetarie. "Ci dovrebbe essere una mutua prevedibilità sull'elaborazione delle politiche", ha detto il governatore durante un discorso tenuto ieri Columbia University a New York. De Galhau ha poi affermato che la Banca centrale europea dovrebbe arrivare "entro la fine dell'anno" ai tassi di interesse "neutri", che non dovrebbe stimolare o rallentare l'economia. "Probabilmente non bloccheremo qui l'aumento dei tassi, ma entreremo in un'altra parte del viaggio: una parte più flessibile e forse più lenta che riposa su una valutazione economica precisa riunione per riunione", ha detto il governatore.(Frp)