Russia: sventato attacco terroristico a Mosca, arrestato un ucraino

- Il Servizio di sicurezza russo (Fsb) ha sventato un attacco terroristico che i servizi segreti ucraini intendevano effettuare a Mosca. Lo ha riferito l'Fsb in un comunicato. "È stata impedita la preparazione di sabotaggio e atti terroristici dai servizi speciali ucraini con l'uso di armi di precisione nella regione di Mosca. È stato arrestato un cittadino ucraino nato nel 1972", si legge nel comunicato. Secondo i dati operativi, il detenuto su incarico del servizio di sicurezza dell'Ucraina avrebbe trasportato in un'auto da Kiev a Mosca attraverso l'Estonia i sistemi missilistici Igla per preparare atti terroristici, raccogliendoli in un nascondiglio. "La persona coinvolta nel sabotaggio si è pentita e sta collaborando", aggiunge il messaggio. Al detenuto sono stati sequestrati due sistemi missilistici Igla, oltre a "sistemi di comunicazione che confermano le sue azioni criminali e i contatti con i dipendenti dei servizi segreti ucraini". (Rum)