Bosnia: Commissione elettorale presenta denuncia contro l'esponente serbo Dodik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale (Cik) della Bosnia Erzegovina ha presentato una denuncia all'Agenzia per le indagini e la protezione (Sipa) e alla Procura del Paese balcanico contro il leader del partito Unione dei socialdemocratici (Snsd), Milorad Dodik. Secondo quanto riporta l'emittente "N1" il motivo sarebbero "i ripetuti attacchi verbali di Dodik ai membri della Cik", a causa dei quali, come riportato, alcuni di loro "sentono che la loro sicurezza è minacciata". Il partito Snsd ha presentato ieri delle accuse penali contro tutti i membri della Cik dopo che la Commissione aveva emesso un ordine per il riconteggio dei voti delle elezioni per la presidenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) tenutesi lo scorso 2 ottobre nell'ambito delle elezioni generali. "I risultati elettorali sono legittimi e non possono essere oggetto di dubbio", riportava la motivazione del partito di Dodik, chiarendo che "le accuse penali saranno presentate individualmente contro tutti i membri della Cik perché hanno violato, in conformità con il diritto penale, i diritti degli altri a un procedimento equo e legale". (Seb)