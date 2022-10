Energia: operatore ceco Mero, ramo meridionale oleodotto Druzhba funziona regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di petrolio alla Repubblica Ceca attraverso il ramo meridionale dell'oleodotto Druzhba (l'Oleodotto dell'Amicizia) stanno procedendo regolarmente. Lo ha detto questa mattina all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Barbora Puttsova, addetta stampa dell'operatore ceco Mero. "Le consegne di petrolio alla Repubblica Ceca attraverso il ramo meridionale dell'oleodotto Druzhba stanno procedendo secondo il programma, non ci sono cambiamenti", ha detto Puttsova. In precedenza, l'operatore polacco Pern aveva annunciato la depressurizzazione di una delle due linee dell'oleodotto diretta in Germania. Restano ancora sconosciute le cause dell'incidente.(Vap)