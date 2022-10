Germania: “Der Spiegel”, governo prevedere recessione nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania cadrà in recessione nel 2023, con una contrazione del Pil dello 0,4 per cento dopo una crescita dell'1,4 per cento nell'anno in corso. È quanto il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco afferma nelle previsioni d'autunno che il titolare del dicastero, Robert Habeck, presenterà nel pomeriggio di oggi. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, che ha visionato i dati in anticipo, ad aprile scorso il ministero guidato dall'esponente degli ecologisti stimava una crescita del 2,2 per cento nel 2022 e del 2,5 per cento nel 2023. Mentre i dati sul Pil sono stati corretti in negativo, quelli sul tasso di inflazione sono stati rivisti al rialzo. L'indicatore dovrebbe, infatti, salire all'8 per cento nell'anno corrente per poi scendere al 7 per cento nel prossimo. Ad aprile, le previsioni davano rispettivamente il 6,1 e il 2,8 per cento. (Geb)