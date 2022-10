Spagna: "El Economista", Caixabank avvia procedure per vendita 25 per cento in Bip&Drive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caixabank ha avviato le procedure ufficiali per la cessione della sua partecipazione del 25 per cento in Bip&Drive, il principale sistema di telepedaggio in Spagna dopo aver raggiunto un accordo con Abertis, Ferrovial e Itinere, i principali partner della piattaforma. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", la banca spagnola si aspetta di ricevere il via libera dalla Commissione europea entro il 15 novembre. La transazione darebbe il controllo della società ad Abertis, che deterrebbe il 50 per cento della società rispetto al 35 per cento già in suo possesso. Il resto sarà nelle mani di Cintra, la filiale di Ferrovial che gestisce le autostrade, e Itínere Infraestructuras, che avevano ciascuna il 20 per cento e saliranno al 25 per cento del capitale.(Spm)