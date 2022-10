Cina: emessi 347,5 miliardi di dollari di prestiti denominati in yuan a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha emesso circa 347,5 miliardi di dollari di prestiti denominati in yuan nel mese di settembre. Lo indicano i dati della Banca centrale (Pboc). L’M2, un indicatore che misura l’offerta di denaro contante in circolazione e tutti i depositi, è aumentato del 12,1 per cento su base annua nello stesso periodo, arrivando a circa 36.649 dollari. Nelle ultime settimane la valuta è stata protagonista di frequenti oscillazioni, culminate il 28 settembre con uno storico indebolimento rispetto al dollaro statunitense nei mercati offshore. Lo yuan ha superato per la prima volta quota 7,2 da quando è stato lanciato un sistema separato per scambiarla al di fuori della Cina continentale, scivolando ai minimi storici contro il biglietto verde in oltre dieci anni. (Cip)