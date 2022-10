Cina: reddito disponibile pro capite raggiunge quota 4.940 dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito disponibile corretto pro capite della Cina si è attestato a circa 4.940 dollari nel 2021, registrando un tasso di crescita nominale medio annuo dell’8,8 per cento nell’ultimo decennio. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che rende nota anche la riduzione del divario di reddito tra aree urbane e rurali. Nel 2021, il reddito disponibile corretto pro capite dei residenti urbani si è attestato a 5.915 dollari, in aumento del 96,5 per cento rispetto al 2012. Nello stesso periodo quello degli abitanti rurali è aumentato del 125,7 per cento, toccando quota 2.640 dollari. (Cip)