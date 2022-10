Energia: ministro ceco Sikela, oggi nuovo confronto su tetto prezzo gas e acquisti comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al consiglio informale dei ministri dell'Energia di Praga si parlerà di nuovo del tema del tetto al prezzo del gas e delle varie ipotesi in campo. Lo ha affermato, al suo arrivo al Consiglio, Josef Sikela, ministro dell'Energia della Repubblica Ceca. "Continuiamo con il nostro lavoro. Dobbiamo chiarire l'incarico della Commissione europea relativo al tema del tetto al prezzo del gas e anche del miglioramento della piattaforma di acquisto comune di gas", ha detto. "Rispetto alla situazione nel mercato dell'energia, alla guerra in Ucraina e all'economia europea, è di fondamentale importanza mantenere l'unità e l'abilità degli Stati membri e della Commissione di agire in fretta", ha aggiunto Sikela. (Beb)