Cina: auto, vendite aumentate del 25,7 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite automobilistiche della Cina sono aumentate del 25,7 per cento anno su anno arrivando a 2,61 milioni di unità nel mese di settembre. Lo indicano i dati dell’Associazione cinese dei produttori di automobili. La produzione automobilistica nazionale ha superato 2,67 milioni di unità il mese scorso, con un aumento del 28,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Nello stesso periodo, la produzione e le vendite di auto sono aumentate rispettivamente dell'11,5 del 9,5 per cento su base mensile. Nei primi nove mesi del 2022 le automobili vendute in Cina hanno raggiunto quota 19,47 milioni, in aumento del 4,4 per cento su base annua e guadagnando uno slancio di 2,7 punti percentuali rispetto all’intervallo gennaio-agosto. (Cip)