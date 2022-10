Hong Kong: ex funzionario Leung, necessario chiarire “malintesi” per attrarre investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex capo esecutivo di Hong Kong Leung Chun-ying ha evidenziato l’importanza di chiarire “i malintesi” che aleggiano attorno alla regione a statuto speciale per attrarre nuovi investimenti esteri. Intervenendo ieri ad un forum incentrato sul progresso di Hong Kong, Leung ha detto che l’allentamento delle restrizioni anti-pandemiche non è sufficiente a recuperare competitività nei mercati esteri, dal momento che tra le aziende straniere persistono “incomprensioni” relative al quadro politico di Hong Kong. Il riferimento è ai rapporti con la Cina e ai provvedimenti varati per ridurre la rappresentanza democratica nella municipalità. Secondo l’ex capo esecutivo, gli investitori esteri sono stati “fuorviati” dai resoconti dei media o hanno “conoscenze superficiali” del panorama politico locale, che offre “più opportunità che problematiche”. (Cip)