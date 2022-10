Sardegna: indennizzi siccità 2017, 5.567 pratiche su 22.603 liquidate da Argea e Laore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono 5.567, su un totale di 22.603, le pratiche liquidate da Argea e Laore per il ristoro dei danni in agricoltura causati dalla siccità 2017. Le due agenzie hanno erogato complessivamente circa 14,5 milioni di euro alle aziende agricole. I dati sono emersi nel corso della seduta della Commissione “Attività Produttive” che ha sentito l’assessore all’Agricoltura Gabriella Murgia e i vertici di Argea e Laore. Il dato più rilevante del report presentato al parlamentino consiliare è la percentuale delle pratiche rigettate: oltre il 73 per cento del totale. Si tratta di domande ritenute non ammissibili, non ricevibili o non liquidabili. Delle oltre 16mila domande respinte, 10.903 sono state escluse perché presentate da aziende già beneficiare della misura di sostegno della legge 20 del 2017 che stanziava 13 euro a capo per il comparto ovicaprino. Altre istanze sono state invece rigettate perché arrivate fuori tempo massimo o presentate per più eventi calamitosi. Un aspetto quest’ultimo che ha ingolfato il sistema e allungato i tempi di istruttoria. (segue) (Rsc)