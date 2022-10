Sardegna: indennizzi siccità 2017, 5.567 pratiche su 22.603 liquidate da Argea e Laore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati illustrati dal commissario straordinario di Laore, Mimmo Solina, e dal direttore generale di Argea, Antonello Arghittu, arrivano all’indomani delle proteste da parte delle organizzazioni agricole sui ritardi accumulati dalle agenzie nel pagamento degli indennizzi per la siccità 2017: "In realtà – ha spiegato l’assessore Murgia – rimangono circa 150 pratiche da liquidare. Le strutture delle agenzie hanno fatto un lavoro eccezionale nell’istruire oltre 22mila domande". Il report delle agenzie è stato contestato dal consigliere d’opposizione Gianfranco Satta (Progressisti): "E’ la prima volta che ci viene presentato questo dato – ha detto Satta – preoccupa una mole così grande di domande ritenute inammissibili. Qualcosa non ha funzionato". A Satta hanno replicato i funzionari delle agenzie: "Il monitoraggio c’è sempre stato – hanno dichiarato – i dati sono pubblici e consultabili nei siti istituzionali". Il presidente Maieli, al termine dell’audizione, ha disposto la trasmissione del report alle associazioni agricole: "E’ arrivato ilo momento di ragionare su dati certi – ha detto Maieli – in questo modo potrà essere individuato un percorso di semplificazione delle procedure per la richiesta degli indennizzi". (Rsc)