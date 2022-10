Cina: valore commercio servizi aumentato del 20,4 per cento a gennaio-agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di servizi della Cina è stato valutato a circa 550 miliardi di dollari nei primi otto mesi del 2022, in aumento del 20,4 per cento su base annua. Lo indicano i dati del ministero del Commercio, secondo cui il disavanzo è stato di circa 16,4 miliardi di dollari. Nell’intervallo gennaio-agosto le esportazioni di servizi sono aumentate del 23,1 per cento rispetto al 2021, attestandosi a 267 miliardi di dollari. Nello stesso periodo le importazioni sono cresciute del 17,9 per cento su base annua, toccando i 283,4 miliardi di dollari. (Cip)