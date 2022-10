Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEMomento conclusivo del progetto “Famiglie e giovani in montagna” (#FG4M), presentato dal Cai regionale. All’iniziativa prendono parte il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, il Vice Presidente Carlo Borghetti e il Consigliere Segretario Dario Violi, il presidente regionale del Cai Emilio Aldeghi e Paolo Valoti, promotore della carta dei valori di “Save the Mountains) e alcuni ragazzi e famiglie partecipanti all’iniziativa.“Rifugio Lecco” ai Piani di Bobbio ritrovo a Barzio presso il piazzale della funivia di Bobbio (ore 9)L'assessore regionale all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa all'inaugurazione di 33.BI-MU, biennale internazionale della macchina utensile, robotica e automazione promossa da Ucimu, e Xylexpo, manifestazione dedicata alle macchine per la lavorazione del legno promossa da Acimall.Fiera Milano Rho area BI-MU, Padiglione 13 di 33.BI-MU (ore 10:30)L'assessore regionale alla formazione e lavoro Melania Rizzoli interviene all'inaugurazione di Expo Training, la fiera della formazione. Sono presenti, tra gli altri, Carlo Barberis, presidente Expo Training; Tiziano Treu, presidente Cnel; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Franco Bettoni, presidente Inail.Fiera Milano City, Viale Scarampo, Gate 4 (ore 10:30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana insieme all'assessore regionale agli enti locali, montagna e piccoli Comuni Massimo Sertori è a Gonzaga (MN) per il tradizionale incontro con i sindaci e gli stakeholder del territorio.Fiera Millenaria, Padiglione zero, via Fiera Millenaria, 13 Gonzaga (ore 12 punto stampa)L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, porta il suo saluto nell'ambito della due giorni della Festa Nazionale del Cuoco.piazza Paolo VI, Brescia (ore 15:30) (segue) (Rem)