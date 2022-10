Romania-Paesi Bassi: premier Rutte in visita al Centro di addestramento di Cincu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, è atteso oggi in visita in Romania. Rutte sarà accompagnato dal presidente romeno Klaus Iohannis e dal primo ministro Nicolae Ciuca al Centro nazionale di formazione "Getica" a Cincu, nella contea di Brasov. In questa sede si terranno dei colloqui fra i tre esponenti istituzionali e una visita al Centro di addestramento seguiti da un incontro con i militari di stanza in questa sede e delle dichiarazioni alla stampa. (Rob)