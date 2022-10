Serbia: fonti stampa, governo firma contratto per consulenza su energia con società norvegese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo serbo avrebbe stipulato un contratto segreto con la società norvegese Rystad Energy per dei servizi di consulenza sul settore energetico. Lo riporta l'emittente "Nova.rs", secondo cui il contratto sarebbe stato firmato dal ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, ad inizio settembre. Entro il 15 novembre, come previsto dall'accordo, la Serbia pagherebbe all'impresa privata norvegese per il suo servizio almeno 1,55 milioni di dollari. Sempre secondo l'emittente, il documento sarebbe stato contrassegnato come "strettamente riservato" e invece di indire una gara d'appalto pubblica, il governo avrebbe deciso di affidare la consulenza alla società Rystad Energy, per "non dover divulgare informazioni dannose per gli interessi essenziali e la sicurezza del Paese". Il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva dichiarato pochi giorni fa che la Serbia stava preparando "una strategia energetica insieme ai norvegesi". (Seb)