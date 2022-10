Taiwan: Covid, contagi a trasmissione locale in calo del 4,6 per cento su base settimanale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha riportato oggi 52.338 nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale, in calo del 4,6 per cento rispetto a mercoledì scorso. Lo annuncia il funzionario del Centro di comando epidemico (Cecc) Chuang Jen-hsiang, che aggiunge al bollettino anche 67 casi importati dall’estero e 37 nuovi decessi. L’incidenza resta elevata nelle città di Nuova Taipei e Taichung, che hanno segnalato 9.706 e 6.753 nuovi contagi. Dall’inizio della pandemia nel 2020 sono stati confermati 6.997.376 contagi e 11.657 decessi. Nonostante la riacutizzazione del virus in diverse città, il governo ha allentato le restrizioni anti-pandemiche alle frontiere, ampliando il tetto massimo di arrivi internazionali settimanali a 60 mila e snellendo le procedure di controllo negli scali. (segue) (Cip)