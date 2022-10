Taiwan: Covid, contagi a trasmissione locale in calo del 4,6 per cento su base settimanale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 29 settembre scorso, i viaggiatori in entrata sono tenuti ad osservare tre giorni di quarantena e quattro di sorveglianza medica, sottoponendosi a quattro test rapidi dell’antigene anziché a un test Pcr. L’isolamento può essere trascorso presso il proprio domicilio o in un hotel deputato alla quarantena, raggiungibili con speciali taxi o con mezzi propri. Le restrizioni per i viaggiatori d'oltremare saranno allentate ulteriormente dal 13 ottobre prossimo, data in cui la quarantena obbligatoria sarà sostituita con sette giorni di auto-prevenzione e il tetto massimo di ingressi settimanali potrebbe essere innalzato a 150 mila. (Cip)