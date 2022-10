Taiwan: inoltrata protesta a Fiera libro ragazzi di Bologna per errata denominazione isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha inoltrato una formale protesta alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, dopo che gli organizzatori hanno cambiato il nome dell’isola in “Taipei” in una sezione del loro sito web. Lo ha reso noto il ministero della Cultura, che ha raccolto la segnalazione dell’illustratrice Lin Lian-en. Lin ha individuato l’improprio riferimento all’isola nella pagina d’iscrizione all’esposizione degli illustratori, cui intende non partecipare come forma di protesta. Taipei ha presentato le sue rimostranze tramite l’ufficio di rappresentanza in Italia, invitando gli organizzatori a rispettare l’identità degli artisti taiwanesi. (Cip)