Corea del Sud-Cile: concordata ripresa colloqui per potenziamento accordo libero scambio (2)

- Cile e Corea del Sud hanno firmato ieri tre memorandum d'intesa rispettivamente sulla cooperazione nel settore estrattivo, sulla cooperazione in materia di sviluppo e conoscenza, e sulla cooperazione per lo sviluppo agricolo. Il primo memorandum, si legge in una nota del governo cileno, inaugura la cooperazione tra la Società nazionale mineraria cilena (Enami) e la Corporazione mineraria e delle risorse naturali della Corea del Sud, ed è diretta allo sviluppo delle catene di valore e della sostenibilità del settore. Con questo accordo Seul punta a diversificare le forniture dei materiali necessari alla fabbricazione di batterie, che attualmente importa quasi esclusivamente dalla Cina. Le forniture del Cile consentirebbero alle aziende sudcoreane di localizzare parte della produzione di batterie e auto elettriche negli Stati Uniti, accedendo così agli incentivi previsti dall'Inflation reduction Act varato dal governo Usa lo scorso agosto. (segue) (Abu)