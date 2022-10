Corea del Sud-Cile: concordata ripresa colloqui per potenziamento accordo libero scambio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro sudcoreano Han Duk-soo è impegnato in un viaggio ufficiale che lo porterà anche in Uruguay e Argentina. L’obiettivo della trasferta è intensificare i rapporti con i tre Paesi sudamericani, in particolare la cooperazione nel campo delle materie prime e dei minerali strategici, e chiedere il loro sostegno per la candidatura a ospitare a Busan l’Expo del 2030. Il premier sudcoreano arriverà a Montevideo oggi, 12 ottobre, e avrà un colloquio col presidente uruguaiano, Luis Alberto Lacalle Pou. Dal 13 ottobre sarà a Buenos Aires per una visita di tre giorni. Secondo quanto anticipato da Seul, Han e il presidente argentino, Alberto Fernandez, si concentreranno sulla cooperazione economica. (Abu)