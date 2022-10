Imprese: Twitter rivedrà politiche su espulsione permanente degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter Inc. intende rivedere le proprie politiche relative alla rimozione permanente degli utenti che violano le linee guida del servizio. Lo scrive il quotidiano "Financial Times", secondo cui il social media potrebbe avvicinare i propri regolamenti alla visione della piattaforma promossa dal suo potenziale acquirente, il magnate Elon Musk. Secondo il quotidiano, Twitter sta valutando strumenti di moderazione dei contenuti alternativi al blocco permanente, che attualmente costituisce la più grave tra le sanzioni comminabili agli utenti. Lo scorso maggio, dopo la firma dell'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto di Twitter, Musk affermò di voler cambiare il social media in linea con la propria posizione di "assolutista della libertà di parola". Secondo il "Financial Times", le modifiche allo studio di Twitter riguarderebbero solo "violazioni minori" come la condivisione di "informazioni fuorvianti", e non comporterebbero dunque un ritorno sulla piattaforma dell'ex presidente Donald Trump, bandito da Twitter dopo le elezioni presidenziali del 2020 con l'accusa di aver incitato alla violenza. (Rel)