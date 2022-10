Russia-Ucraina: udite cinque forti esplosioni a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque forti esplosioni sono avvenute questa mattina a Kherson. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" in città sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. In precedenza, nella regione di Zaporizhzhia, annessa dalla Russia durante dei referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale, è stata riportata una forte esplosione anche a Melitopol. Secondo "Ria Novosti", in questo caso, si tratterebbe di un dispositivo esplosivo piazzato nei pressi del mercato centrale cittadino. L'esplosione non avrebbe causato feriti. (Rum)