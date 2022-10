Corea del Nord: portavoce Consiglio sicurezza nazionale Kirby, Usa ancora disponibili a dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano aperti al dialogo con la Corea del Nord senza precondizioni, nonostante i lanci di missili effettuati da Pyongyang nelle ultime settimane e i preparativi in vista di un possibile test nucleare. Lo ha dichiarato il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, nel corso di una conferenza stampa virtuale. "Abbiamo detto di essere disponibili a sedere al tavolo con Kim Jong-un senza precondizioni per negoziare (...) la denuclearizzazione completa e verificabile della Penisola coreana", ha dichiarato Kirby. "(Il leader nordcoreano) non ha risposto alla nostra offerta, e ha proseguito le sue provocazioni, i lanci di missili, il perseguimento delle sue ambizioni nucleari, causando grande insicurezza e instabilità", ha dichiarato il funzionario statunitense, aggiungendo che al momento Washington è concentrata nel "rafforzamento della cooperazione bilaterale e trilaterale con Corea del Sud e Giappone". (segue) (Was)