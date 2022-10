Corea del Nord: portavoce Consiglio sicurezza nazionale Kirby, Usa ancora disponibili a dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana "Korean Central News Agency" ("Kcna") ha riferito che i recenti test balistici recentemente effettuati dalla Corea del Nord si sono svolti nell'ambito di una "esercitazione delle forze di combattimento nucleari" tesa a rivolgere "un severo avvertimento ai nemici" del Paese. Secondo l'agenzia di stampa, i ripetuti lanci di missili balistici effettuati dal Nord a partire dal 25 settembre scorso sono parte di una serie di esercitazioni che si sarebbero concluse con il doppio lancio effettuato nelle prime ore di domenica 9 ottobre. Le forze aeree nordcoreane hanno invece effettuato una esercitazione su vasta scala il giorno precedente, cui avrebbero preso parte simultaneamente più di 150 velivoli militari. Secondo "Kcna", la Commissione militare centrale del Partito del lavoro nordcoreano ha deciso di "inviare un chiaro e potente messaggio di avvertimento ai nemici". L'agenzia di stampa ufficiale aggiunge che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha deciso di rifiutare il dialogo con Paesi come gli Stati Uniti, dal momento che "il dialogo e i negoziati" vengono offerti "in contemporanea a minacce militari nei nostri confronti". Secondo "Kcna", Kim ha anche accusato Washington e Seul di aver intrapreso "atti irresponsabili" di intensificazione delle tensioni regionali, cui il Nord opporrà "una reazione più intransigente". (segue) (Was)