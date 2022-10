America Latina: elezioni Consiglio Onu diritti umani, dentro Cile e Costa Rica e fuori il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile e il Costa Rica saranno i due nuovi rappresentanti dell'America Latina per il periodo 2023-2025 nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite al posto del Brasile e del Venezuela. Nelle elezioni tenute presso l'Assemblea generale Onu a New York il Cile ha ottenuto 144 voti e il Costa Rica 134, mentre il Venezuela, che aveva presentato la sua candidatura per un secondo mandato nel Consiglio, ha ottenuto solo 88 voti. In questo modo i due paesi occuperanno un seggio a partire dal 2023 in rappresentanza della regione insieme ad Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras e Paraguay. "Consideriamo questa elezione come un grande onore conferito dalla comunità internazionale e una grande responsabilità nei confronti di tutti coloro che si aspettano che il Consiglio dei diritti umani sia uno strumento efficace per garantire il rispetto dei principi che guidano la sua missione", si legge in una nota del ministero degli Esteri cileno. (segue) (Was)