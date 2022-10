America Latina: elezioni Consiglio Onu diritti umani, dentro Cile e Costa Rica e fuori il Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, prosegue la nota "riteniamo che sia un riconoscimento della partecipazione attiva del nostro Paese nell'arena multilaterale a favore di meccanismi e risoluzioni volti a prevenire la tortura, promuovere il diritto alla verità, alla giustizia e alla riparazione, la promozione e la protezione dei diritti dei bambini e adolescenti, i diritti delle donne, i diritti delle persone Lgbtiq+ e, in particolare, la loro protezione contro la violenza e la discriminazione, nonché i diritti delle popolazioni indigene". Il governo del Costa Rica pure ha celebrato l'elezione sottolineando da parte sua di aver "deciso di presentare la sua candidatura per contribuire in modo costruttivo al lavoro del Consiglio e a tutti i suoi meccanismi nell'ottica di partecipare alla promozione dei più elevati standard di protezione dei diritti". Il Costa Rica ha fatto parte per la prima volta del Consiglio nel periodo 2012-2014, si tratta quindi della seconda occasione in cui svolge questo ruolo. (Was)