Thailandia: governo punta a collocare 1,3 miliardi di dollari di titoli di risparmi entro fine anno

- Il governo della Thailandia intende collocare sul mercato titoli di risparmio statali per un totale di 50 miliardi di baht (1,31 miliardi di dollari) entro la fine dell'anno, per finanziare il disavanzo del bilancio pubblico. Lo ha dichiarato oggi Patricia Mongkhonvanit, direttrice dell'ufficio di gestione del debito pubblico del ministero delle Finanze thailandese. I titoli sono parte di una emissione programmata a partire da questo mese. La funzionaria ha precisato che il governo non intende emettere obbligazioni denominate in dollari se non necessario. (segue) (Fim)