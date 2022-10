Thailandia: governo punta a collocare 1,3 miliardi di dollari di titoli di risparmi entro fine anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha registrato una crescita delle esportazioni del 7,5 per cento annuo nel mese di agosto, un dato leggermente inferiore alle previsioni degli economisti. Lo ha annunciato alla fine del mese scorso il ministero del Commercio thailandese. Tra gennaio e agosto le esportazioni del Paese hanno registrato un incremento dell'11 per cento su base annua. Le aziende esportatrici della Corea del Sud hanno recentemente confermato le previsioni di crescita dell'export per il 2022, che dovrebbero esibire un'espansione compresa tra il 6 e l'8 per cento. Le esportazioni verranno sostenute dalla debolezza del baht e dalla forte domanda di prodotti alimentari. Chaichan Chareonsuk, presidente del Thai National Shippers' Council, ha avvertito però che l'inflazione globale, i prezzi dell'energia e le tariffe dei trasporti costituiscono fattori di rischio considerevoli. (segue) (Fim)