Thailandia: governo punta a collocare 1,3 miliardi di dollari di titoli di risparmi entro fine anno (4)

- L'economia della Thailandia dovrebbe conseguire una crescita di circa il tre per cento quest'anno e del quattro per cento il prossimo. Lo ha dichiarato alla fine del mese scorso il governatore della banca centrale di quel Paese, Sethaput Suthiwatnarueput, che ha anche definito poco probabili eventuali misure di aumento aggressivo dei tassi di riferimento. Il funzionario ha inoltre commentato l'andamento della valuta nazionale, in baht, che ha esibito una certa volatilità ma "non è stato accompagnato da movimenti di capitale inusuali". (Fim)