Russia: Fsb, intelligence ucraina ha organizzato attacco contro ponte Crimea, arrestate 8 persone

- L’intelligence militare ucraina ha organizzato l’attacco terroristico contro il ponte di Crimea. Ad annunciarlo il Servizio per la sicurezza federale (Fsb) secondo cui otto persone sono state arrestate in correlazione a quanto accaduto: cinque cittadini russi, e altre persone di nazionalità ucraina e armena. "È stato stabilito che ad aver organizzato l'attacco terroristico al ponte di Crimea è stata la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, il suo direttore Kirill Budanov, oltre ad altri operativi inviati dal porto di Odessa a Ruse, in Bulgaria, il 2 ottobre del 2022”, si legge nel rapporto dell’Fsb. Secondo il servizio di sicurezza russo, i cittadini ucraini Mikhail Vladimirovich Tsyurkalo, Denis Olegovich Kovac, Roman Ivanovich Solomko, i cittadini della Georgia Inosaridze Sandro, un broker di nome "Levan" e il cittadino armeno Artur Terchanyan sono stati coinvolti nell'organizzazione del trasporto dell’esplosivo utilizzato per far saltare in aria il ponte dalla Bulgaria al porto di Poti, in Georgia, e successivamente in Armenia. (segue) (Rum)