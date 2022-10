Ucraina: Biden, Putin ha commesso crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, sta “agendo in maniera brutale” in Ucraina, e “ha commesso crimini di guerra”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn”. “Per questo motivo, non vedo ragioni valide per organizzare un incontro con lui alla prossima riunione dei leader del G20, anche se dipende dal tema del colloquio: sarei disposto a parlare del rilascio di Brittney Griner”, ha detto. (Was)