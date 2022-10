Usa: Biden, una recessione è una possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una recessione rappresenta una possibilità, ma gli Stati Uniti sono in una posizione migliore rispetto a qualsiasi altro grande Paese del mondo in termini economici. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn”. “Abbiamo dei problemi da risolvere ovviamente, ma bisogna anche guardare quello che siamo riusciti ad ottenere finora, gli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere: il pacchetto anti-inflazione e l’American Rescue Plan sono solo due esempi”, ha detto. (Was)