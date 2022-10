Usa: Biden sul 2024, penso che riuscirei a battere di nuovo Donald Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aspetterà la conclusione delle elezioni di medio termine in programma a novembre per iniziare a pensare ad un annuncio della sua ricandidatura alle presidenziali del 2024. Lo ha detto durante una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn”, aggiungendo di essere fiducioso sulla possibilità di battere Donald Trump. “Penso che riuscirei a batterlo di nuovo”, ha detto. Rispondendo ad una domanda sui dubbi di alcuni elettori in merito alla sua età, il presidente ha detto che “ciò che conta è saper portare a termine il proprio lavoro, e in questi due anni di amministrazione abbiamo dimostrato di saperlo fare”. (Was)