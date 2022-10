Corea del Sud: banca centrale effettua nuovo aumento dei tassi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato la cresciuta più contenuta da due anni a questa parte nel mese di settembre, a causa di fattori come il rallentamento dell'economia cinese. L'export sudcoreano è cresciuto del 2,9 per cento su base annua. Ad agosto la Corea del Sud aveva registrato una crescita delle esportazioni del 6,6 per cento annuo. Nei primi 20 giorni del mese, invece, le esportazioni del Paese hanno registrato una contrazione dell'8,7 per cento: le spedizioni dirette in Cina, in particolare, sono calate del 14 per cento. Le importazioni invece, potrebbero essere cresciute del 16,4 per cento, ad un tasso comunque inferiore a quello del 18,2 per cento registrato il mese scorso. (segue) (Git)