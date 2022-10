Corea del Sud: banca centrale effettua nuovo aumento dei tassi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud rischia di subire un marcato rallentamento a causa dell'incertezza sistemica a livello globale, e in particolare delle pressioni inflattive cui potrebbe unirsi un rallentamento della domanda mondiale a sostegno delle esportazioni sudcoreane. L'avvertimento è giunto a luglio dal ministero delle Finanze, secondo cui la volatilità dei mercati e i rischi economici al ribasso sono ulteriormente aumentati, anche per effetto dei bruschi aumenti dei tassi di riferimento da parte della Federal Reserve statunitense. Sul fronte interno, il ministero rileva una "moderata ripresa" della domanda interna, che però si scontra con l'aumento dell'inflazione e con la possibilità di un generale peggioramento delle condizioni economiche. Il particolare, il ministero paventa per la Corea del Sud e non solo il temibile scenario della "stagflazione", ovvero un continuo aumento dell'inflazione in un contesto di contrazione economica e occupazionale. (Git)